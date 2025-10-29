В Москве не стало Тарзана

В Московском зоопарке скончался волк по кличке Тарзан, сообщила пресс-служба учреждения. Животному было 13 лет.

Волк родился в филиале Московского зоопарка в резиденции Деда Мороза, расположенной в Великом Устюге. Позже Тарзан был перевезен в Москву, где в зоопарке для него нашлась пара — волчица по имени Рада.

Ранее в Московском зоопарке умерла самка тапира по имени Сью. Пресс-служба зоосада сообщила, что животное прожило 37 лет, что намного больше обычного срока жизни этих животных. По человеческим меркам возраст Сью был эквивалентен 100 годам. Родилась тапир в зоопарке Детройта (США) в феврале 1988 года, а в Москву переехала в 2005 году.

До этого зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде получил новых экзотических животных. Среди них — первые паукообразные обезьяны в России. Свое название они получили из-за очень длинных конечностей, придающих им сходство с пауками. Таких приматов можно было увидеть только в заграничных зоопарках. Молодая пара, самец и самка, проживает в павильоне под названием «Империя инков». Также в зоопарке поселились крупные африканские леопардовые черепахи.