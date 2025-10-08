Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 23:28

В Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась любимица посетителей

Легендарный тапир-долгожитель Сью умерла в возрасте 37 лет в Московском зоопарке

Скульптурная композиция «Дерево Сказок» в Московском зоопарке Скульптурная композиция «Дерево Сказок» в Московском зоопарке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском зоопарке скончалась самка тапира по кличке Сью, являвшаяся настоящим долгожителем. Ее возраст составлял 37 лет, что значительно превышает среднюю продолжительность жизни этих животных, сообщила пресс-служба зоосада.

Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром. Нашей старушке Сью было 37 лет, — указано в сообщении.

По человеческим меркам возраст Сью был сопоставим с 100 годами. Тапир родилась в феврале 1988 года в зоопарке Детройта (США) и переехала в Москву в 2005 году.

В природе тапиры редко доживают до 24 лет, а в условиях зоопарков их продолжительность жизни обычно составляет 25–30 лет. В последние годы у возрастного животного наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, характерные для преклонного возраста. Зоологи особенно тщательно следили за состоянием ее суставов, копыт, глаз и зубов, обеспечивая необходимый уход и лечение.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились две капибары. В зоосаде отметили, что малыши появились на свет у самки Малой с интервалом в 1,5–2 часа. Для капибары Малой это уже 10-й и 11-й малыши по счету. До этого она родила в феврале этого года. В настоящее время в Московском зоопарке, помимо Малой, живут самец Кузьма, а также их дети Скарлетт, Лапочка и Нолик.

зоопарки
смерти
тапиры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 октября 2025 года
Приметы 9 октября: Иван Путник — собираемся в дальнюю дорогу?
Кошмар интроверта: как я два дня прожил в Москве без интернета и не пожалел
Трамп допустил возможность деловой поездки на Ближний Восток
«Должен сидеть»: Трамп озвучил, каких политиков хочет отправить за решетку
Ускоренная процедура получения гражданства Германии канула в лету
Кадры падения рэпера Vacio на съемках клипа появились в Сети
В Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась любимица посетителей
В Шереметьево самолет экстренно вернули на стоянку перед взлетом
«В разные стороны»: экс-солистка «Непары» раскрыла причины ухода из группы
Реанимация, наркотики, депрессия: как живет Vacio после «голой» вечеринки
Путин преподнес необычный подарок президенту Таджикистана
Девушка-актриса, игнор родни, учеба у Машкова: как живет сын Золотухина
Вегетарианец не выжил после «дегустации» мясного блюда
Некоторые товары первой необходимости могут подорожать этой осенью
Лавров предсказал «взрыв» курдской проблемы при одном условии
Отпуск не по плану: как из дома помочь туристу, застрявшему в чужой стране
Сына легендарного боксера нашли мертвым в Мексике
Действия Нетаньяху поставили план Трампа по Газе под угрозу
Санду объявила РФ главной угрозой: зачем Кишиневу идти на прямой конфликт
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.