В Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась любимица посетителей Легендарный тапир-долгожитель Сью умерла в возрасте 37 лет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке скончалась самка тапира по кличке Сью, являвшаяся настоящим долгожителем. Ее возраст составлял 37 лет, что значительно превышает среднюю продолжительность жизни этих животных, сообщила пресс-служба зоосада.

Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром. Нашей старушке Сью было 37 лет, — указано в сообщении.

По человеческим меркам возраст Сью был сопоставим с 100 годами. Тапир родилась в феврале 1988 года в зоопарке Детройта (США) и переехала в Москву в 2005 году.

В природе тапиры редко доживают до 24 лет, а в условиях зоопарков их продолжительность жизни обычно составляет 25–30 лет. В последние годы у возрастного животного наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, характерные для преклонного возраста. Зоологи особенно тщательно следили за состоянием ее суставов, копыт, глаз и зубов, обеспечивая необходимый уход и лечение.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились две капибары. В зоосаде отметили, что малыши появились на свет у самки Малой с интервалом в 1,5–2 часа. Для капибары Малой это уже 10-й и 11-й малыши по счету. До этого она родила в феврале этого года. В настоящее время в Московском зоопарке, помимо Малой, живут самец Кузьма, а также их дети Скарлетт, Лапочка и Нолик.