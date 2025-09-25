Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 13:44

В семействе капибар из Московского зоопарка произошло пополнение

Две капибары родились в Московском зоопарке

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Две капибары родились в Московском зоопарке, сообщила пресс-служба зоосада в своем Telegram-канале. Там отметили, что малыши появились на свет у самки Малой с интервалом в 1,5–2 часа.

Вечером 18 сентября опытная мама произвела на свет сразу двух детенышей. Малыши появились на свет с интервалом в полтора-два часа, — говорится в сообщении.

В администрации зоопарка добавили, что роды прошли благополучно, пол детенышей пока не известен. Для капибары Малой это уже 10-й и 11-й малыши по счету. До этого она родила в феврале этого года. В настоящее время в Московском зоопарке, помимо Малой, живут самец Кузьма, а также их дети Скарлетт, Лапочка и Нолик. Остальных детенышей капибар отвезли в другие зоопарки.

Ранее в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу. Новорожденный дельфиненок чувствует себя отлично.

До этого два детеныша занесенного в Международную Красную книгу короткохвостого питона родились в террариуме Московского зоопарка. Яйца до вылупления змей созревали в специальном инкубаторе, а после появления рептилий на свет их поместили в теплый террариум.

Россия
Москва
зоопарки
капибары
детеныши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.