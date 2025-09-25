В семействе капибар из Московского зоопарка произошло пополнение Две капибары родились в Московском зоопарке

Две капибары родились в Московском зоопарке, сообщила пресс-служба зоосада в своем Telegram-канале. Там отметили, что малыши появились на свет у самки Малой с интервалом в 1,5–2 часа.

Вечером 18 сентября опытная мама произвела на свет сразу двух детенышей. Малыши появились на свет с интервалом в полтора-два часа, — говорится в сообщении.

В администрации зоопарка добавили, что роды прошли благополучно, пол детенышей пока не известен. Для капибары Малой это уже 10-й и 11-й малыши по счету. До этого она родила в феврале этого года. В настоящее время в Московском зоопарке, помимо Малой, живут самец Кузьма, а также их дети Скарлетт, Лапочка и Нолик. Остальных детенышей капибар отвезли в другие зоопарки.

Ранее в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу. Новорожденный дельфиненок чувствует себя отлично.

До этого два детеныша занесенного в Международную Красную книгу короткохвостого питона родились в террариуме Московского зоопарка. Яйца до вылупления змей созревали в специальном инкубаторе, а после появления рептилий на свет их поместили в теплый террариум.