Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 09:26

«Меня дочь просветила»: Мединский признался, что считал капибар выдумкой

Мединский признался, что не считал капибар настоящими животными

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский признался, что до недавнего времени не воспринимал капибар как животных. Он думал, что это название мягких игрушек. По словам Мединского, которые приводит ТАСС, его просветила дочь.

Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии, — рассказал помощник главы государства.

Мединский добавил, что теперь он планирует посмотреть на капибар вживую. Он уже запланировал экскурсию, на которую пойдет вместе с дочерью.

Ранее Мединский обратил внимание, что россияне ищут в истории ответы на актуальные вопросы и уверенность в том, чтобы с ними справиться. По его словам, это рационально объяснимый интерес.

Мединский также иронично прокомментировал исторические заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их «калласальными». Он пообещал детально опровергнуть утверждения о якобы нападениях России на некие государства.

