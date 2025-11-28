Мединский ответил, почему россияне интересуются историей

Россияне ищут в истории ответы на актуальные вопросы и уверенность в том, чтобы с ними справиться, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, которые передает РИА Новости, это рационально объяснимый интерес.

С одной стороны, это поиск ответов на сегодняшние проблемные вопросы, с другой стороны, поиск уверенности: если наши предки пережили смуту, революцию, гражданскую войну, нашествие гитлеровцев, Ордынское нашествие, неужели мы не справимся с теми небольшими по всемирным меркам проблемами, которые периодически сваливаются на Россию сегодня, — сказал Мединский.

По его словам, в трудные времена в любой стране возникает интерес к национальной истории. Это связано с поиском корней и попытками понять, как предки справлялись с похожими проблемами, какие решения они находили.

Ранее Мединский заявил, что «отмена» правительством Украины имен российских императоров Николая I и Николая II, которые Киев указал как «Микола Перший» и «Микола Другий», не может не насмешить. Политик обратил внимание, что при этом Миколу Гоголя «пощадили».