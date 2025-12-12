Мединский рассказал об опыте общения с «киевскими инопланетянами» Мединский сообщил о своем неудачном опыте общения с украинским политиком

Украинские представители иногда ведут себя как «агрессивные инопланетяне», заявил помощник президента РФ Владимир Мединский во время своего публичного выступления на форуме «Вместе победим», который состоялся на площадке Национального центра «Россия». По его словам, с некоторыми из них у него остался негативный опыт общения, пишет РИА Новости.

У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так, — отметил Мединский.

Он не назвал конкретного имени, но подчеркнул, что этот человек широко известен. По общению с ним можно судить о сложности диалога с украинской стороной в принципе, констатировал политик.

Ранее Мединский сравнил политиков Евросоюза с «андроидами, несущими запись». Таким образом он отреагировал на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы «19 нападениях» РФ на соседние страны.

До этого он иронично отозвался об исторических утверждениях главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их «калласальными». Мединский также пообещал детально опровергнуть заявления о якобы «атаках РФ» на другие государства в отдельной публикации на эту тему.