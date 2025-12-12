Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 01:06

Мединский рассказал об опыте общения с «киевскими инопланетянами»

Мединский сообщил о своем неудачном опыте общения с украинским политиком

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украинские представители иногда ведут себя как «агрессивные инопланетяне», заявил помощник президента РФ Владимир Мединский во время своего публичного выступления на форуме «Вместе победим», который состоялся на площадке Национального центра «Россия». По его словам, с некоторыми из них у него остался негативный опыт общения, пишет РИА Новости.

У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так, — отметил Мединский.

Он не назвал конкретного имени, но подчеркнул, что этот человек широко известен. По общению с ним можно судить о сложности диалога с украинской стороной в принципе, констатировал политик.

Ранее Мединский сравнил политиков Евросоюза с «андроидами, несущими запись». Таким образом он отреагировал на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы «19 нападениях» РФ на соседние страны.

До этого он иронично отозвался об исторических утверждениях главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их «калласальными». Мединский также пообещал детально опровергнуть заявления о якобы «атаках РФ» на другие государства в отдельной публикации на эту тему.

Владимир Мединский
инопланетяне
Украина
руководство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ
Два российских аэропорта захлопнули небо для самолетов
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия
В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу
SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами
Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины
Очень заразна, лекарства нет: как избежать кори. Врач назвал лучший способ
В Белом доме заявили о разочаровании Трампа позицией Киева и Москвы
Легкие морозы могут больно ударить по украинской энергетике
«Обратная колонизация»: сенатор Пушков спрогнозировал потерю Британии
Белый дом озвучил дальнейшие планы Трампа на Венесуэлу
Мошенники придумали новую схему обмана с «декабрьскими выплатами»
Мединский рассказал об опыте общения с «киевскими инопланетянами»
Усадили в машину и увезли: мать два месяца не может найти пропавшего сына
Российский аэропорт поменял график работы
«Ее обнулили»: ВСУ наказали украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
Победитель «Евровидения-2024» отказался от своего призового трофея
Власти Бельгии озвучили цели, на которые пойдут заблокированные активы РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 декабря 2025 года
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.