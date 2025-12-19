Инопланетяне или секретное оружие? Что сказал Путин о комете 3I/ATLAS

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос об искусственной природе приблизившейся к Земле комете 3I/ATLAS. Что сказал глава государства о наличии инопланетян на объекте, представляет ли он угрозу людям?

Сегодня, 19 декабря, в ходе прямой линии президента России журналист телеканала «Тюменское время» задала Владимиру Путину вопрос об искусственном происхождении кометы 3I/ATLAS, отметив, что в обществе нарастают теории о ее искусственном, инопланетном происхождении.

«Мы, как Тюмень, термальная столица России, готовы принять любых гостей, но если это будут гости из космоса, мы бы хотели подготовиться», — сообщила журналист.

В ответ глава РФ сначала пошутил, что комета является секретным оружием России.

«Я вам скажу, но это должно остаться между нами. Это наше секретное оружие, мы будем применять его в крайнем случае», — сказал он.

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Затем Путин заверил, что 3I/ATLAS является объектом без признаков искусственного происхождения. По словам Путина, российские ученые установили, что комета прилетела в Солнечную систему из другой галактики, в связи с чем «она ведет себя не так, как комета нашего галактического происхождения».

Российский лидер подчеркнул, что объект находится в разы дальше от Земли, чем Луна, и уже в начале следующего года покинет солнечную систему, что исключает какую-либо опасность для планеты и ее жителей.

«Там другая оболочка, поэтому при приближении к солнцу она по-другому себя ведет. Луна на расстоянии 400 тысяч километров, а комета — на расстоянии сотен миллионов километров. Пошлем ее к Юпитеру. В начале следующего года комета покинет солнечную систему», — заявил Путин.

В ходе прямой линии президента также попросили подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетной жизни, но он не может об этом открыто говорить из-за того, что информация засекречена. Глава государства не стал подмигивать в ответ.

3I/ATLAS вошел в Солнечную систему несколько месяцев назад и сегодня, 19 декабря, приблизился к Земле на расстояние около 269 млн 918 тысяч км.

