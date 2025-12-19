Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:21

Инопланетяне или секретное оружие? Что сказал Путин о комете 3I/ATLAS

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос об искусственной природе приблизившейся к Земле комете 3I/ATLAS. Что сказал глава государства о наличии инопланетян на объекте, представляет ли он угрозу людям?

Что сказал Путин о приблизившейся к Земле комете 3I/ATLAS

Сегодня, 19 декабря, в ходе прямой линии президента России журналист телеканала «Тюменское время» задала Владимиру Путину вопрос об искусственном происхождении кометы 3I/ATLAS, отметив, что в обществе нарастают теории о ее искусственном, инопланетном происхождении.

«Мы, как Тюмень, термальная столица России, готовы принять любых гостей, но если это будут гости из космоса, мы бы хотели подготовиться», — сообщила журналист.

В ответ глава РФ сначала пошутил, что комета является секретным оружием России.

«Я вам скажу, но это должно остаться между нами. Это наше секретное оружие, мы будем применять его в крайнем случае», — сказал он.

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Затем Путин заверил, что 3I/ATLAS является объектом без признаков искусственного происхождения. По словам Путина, российские ученые установили, что комета прилетела в Солнечную систему из другой галактики, в связи с чем «она ведет себя не так, как комета нашего галактического происхождения».

Российский лидер подчеркнул, что объект находится в разы дальше от Земли, чем Луна, и уже в начале следующего года покинет солнечную систему, что исключает какую-либо опасность для планеты и ее жителей.

«Там другая оболочка, поэтому при приближении к солнцу она по-другому себя ведет. Луна на расстоянии 400 тысяч километров, а комета — на расстоянии сотен миллионов километров. Пошлем ее к Юпитеру. В начале следующего года комета покинет солнечную систему», — заявил Путин.

В ходе прямой линии президента также попросили подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетной жизни, но он не может об этом открыто говорить из-за того, что информация засекречена. Глава государства не стал подмигивать в ответ.

3I/ATLAS вошел в Солнечную систему несколько месяцев назад и сегодня, 19 декабря, приблизился к Земле на расстояние около 269 млн 918 тысяч км.

