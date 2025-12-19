Свирепый ураган и дубак до -20? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются осадки в виде снега, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 20 и 21 декабря, ждать ли свирепых ураганов и дубака до -20 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, 20 и 21 декабря в Москве сильных заморозков не ожидается, но прогнозируются осадки в виде снега и дождя.

«В субботу аэросиноптическая ситуация не изменится. Облачно с неустойчивыми прояснениями, без осадков. Ночью в столице около 0 градусов, в Подмосковье до -4 градусов, местами возможна гололедица, днем снова слабая оттепель. В воскресенье скользнет холодный фронт, отметившись небольшими скоротечными осадками в виде снега, мокрого снега, местами с вкраплениями ледяного дождя, и снова около 0 градусов», — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, в субботу, 20 декабря, в российской столице ожидается спокойная и малооблачная погода. Температура воздуха в течение всего дня будет колебаться в диапазоне от 0 до +2 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 0 градусов. Осадков не ожидается, небо будет ясным или с небольшими облаками. Ветер юго-западный, слабый, его скорость не превысит 3-4 м/с. Атмосферное давление будет стабильно высоким и составит около 750–753 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 21 декабря, дневная температура сохранится на уровне +2 градусов. Ночью ожидается около 0 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер останется западным или юго-западным, очень слабым 3-4 м/с. Давление сохранится высоким — около 749 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве в конце недели свирепых ураганов и дубака до -20 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в выходные дни ожидаются осадки в виде снега и дождя, в начале следующей недели придет волна похолодания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В выходные дни температура воздуха в Санкт-Петербурге до +5 градусов и даже немного выше. Снова складывается такая ситуация, когда максимальная температура воздуха будет наблюдать в городе в ночные часы воскресенья. Связано это с очередной порцией теплого воздуха, поступающего к нам с запада вместе с очередным атмосферным фронтом. Приходит он к нам сегодня вечером, и уже в ночь на субботу пойдет дождь, который будет сохраняться весь день и еще останется и на воскресенье тоже, но интенсивность его будет уменьшаться. В воскресенье, 21 декабря, после очень теплой ночи дневная температура начнет медленно понижаться. Поэтому можно говорить о том, что заканчивается этот очень длительный теплый период именно в эти выходные дни», — подчеркнул метеоролог.

