Обильные дожди и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Обильные дожди и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москву придет волна небольшого потепления, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 19 по 21 декабря, ждать ли обильных дождей и тепла до +6 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в пятницу, 19 декабря, в Москве ожидаются небольшие морозы, но ближе к выходным дням столбики термометров будут подниматься выше 0 градусов.

«В ночь на пятницу антициклональный гребень подчистит небо от облаков и похолодает до −3 градусов, гололедица. В светлое время суток начнет продавливать тыл циклона, местами кратковременный снег, около 0 градусов. В ночь на субботу заряды снега продолжатся и подморозит до −4 градусов. В выходные в середине дня слабый плюс. Снежный покров подтает, но полностью не исчезнет. Таким образом, вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами», — рассказал синоптик.

По данным метеосервисов, в пятницу, 19 декабря, температура воздуха в течение суток останется слабоположительной и составит около +1 градуса днем и 0 градусов ночью. Погода обещает быть пасмурной, но без существенных осадков. Ветер ожидается западный умеренной силы, а атмосферное давление стабильным — около 754 миллиметров ртутного столба. Из-за высокой влажности, которая достигнет 85%, и ветра реальное ощущение от погоды будет холоднее.

В субботу, 20 декабря, погода начнет меняться. Температура воздуха немного понизится. Днем столбик термометра покажет 0 градусов, а ночью опустится до −1 градуса. Небо по-прежнему будет затянуто облаками, однако вероятность осадков возрастет.

В воскресенье, 21 декабря, температура днем составит от 0 до +1 градуса, а ночью ожидается от −1 до −2 градусов. Ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега.

Таким образом, в российской столице в конце недели обильных дождей и тепла до +6 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В пятницу, 19 декабря, погода в Санкт-Петербурге будет преимущественно облачной, но без осадков. Дневная температура составит около +5 градусов, а ночная также будет держаться на отметке +2 градусов. Ветер будет юго-западным умеренным, со скоростью около 4–5 м/с, а атмосферное давление останется высоким — около 765–768 миллиметров ртутного столба. Из-за высокой влажности, которая достигнет 91–92%, реальное ощущение от температуры будет немного ниже фактической.

Суббота, 20 декабря, принесет с собой некоторое усиление облачности и повышение вероятности осадков. Температурный фон практически не изменится. Основным отличием станет увеличение вероятности дождя, особенно во второй половине дня и к вечеру. Ветер сохранит юго-западное направление и может немного усилиться. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться.

В воскресенье, 21 декабря, день в Северной столице начнется с облачной, но сухой погоды. Температура днем, по разным оценкам, составит от +3 до +5 градусов. Атмосферный фронт принесет осадки. Ветер усилится, став западным, порывы могут достигать 6–7 м/с.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 15 декабря: что завтра, эмоциональные перегрузки

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 декабря: где сбои в РФ

Что будет с рублем? Курс сегодня, 15 декабря, что с долларом, евро и юанем