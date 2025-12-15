Что будет с рублем? Курс сегодня, 15 декабря, что с долларом, евро и юанем

На этой неделе влияние на российскую валюту может оказать заседание ЦБ РФ, которое состоится 19 декабря, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 15 декабря?

Курс доллара, евро и юаня 15 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, на сегодня, 15 декабря, составляет 79,7296 рубля, курс евро — 93,5626 рубля, курс юаня — 11,2726 рубля.

По мнению экономистов, рубль, продемонстрировавший сильное укрепление в ноябре 2025 года, вступил в заключительный месяц года под давлением разнонаправленных факторов. Аналитики предполагают, что до конца декабря национальная валюта, вероятнее всего, столкнется с умеренным ослаблением, однако резкой девальвации ожидать не стоит.

Что будет с рублем до конца декабря

По словам Михаила Зельцера, недавно на курс российской валюты сильно оказывала влияние геополитика — на фоне активизации переговорного процесса в курсе нацвалюты сжималась риск-премия, рубль быстро дорожал.

«Поддержкой курсу выступает и бюджетное правило — на фоне дефицита спроса на валюту под импорт увеличение лимитов продажи валюты от ЦБ дополнительно давит на курсы инвалют. А ставки фондирования для экспортеров и импортеров по-прежнему высокие, что сдерживает покупки валюты. Но со временем все меняется: ограничения на вывод валюты за рубеж уже смягчены, технического навеса предложения теперь нет, острая геополитика изменчива, ЦБ в эту пятницу наверняка снизит ставку, а в начале 2026 года бюджетный механизм может работать иначе — лимиты предложения валюты на рынке сократятся. Поэтому стартовавший отскок инвалют может перерасти в полноценный разворот с достаточно высокими ориентирами», — объяснил эксперт в своем обзоре для «БКС ЭКСПРЕСС».

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев считает, что на российскую валюту в ближайшее время могут оказать влияние несколько важных событий.

«Валютный рынок в предстоящие выходные будет следить за возможными переговорами по мирному плану с участием США, Европы и Украины. Следующее важное событие: саммит ЕС, назначенный на 18 декабря, где будут обсуждать вопрос о бессрочной заморозке российских активов на €210 млрд. На следующий день наш ЦБ проведет заключительное в этом году заседание совета директоров по ключевой ставке, вероятно, ее снизят до 16% с нынешнего уровня в 16,5%», — заявил трейдер.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал, что нынешний курс российской валюты «более-менее сбалансирован» и может сохраниться на будущие периоды.

«Мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время, по курсу рубля — он может и сохраниться на будущий период. <...> Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях», — пояснил он.

