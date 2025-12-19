«Только в самом крайнем случае»: Путин «раскрыл секрет» межзвездной кометы

Межзвездная комета 3I/ATLAS — российское секретное оружие, пошутил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Так лидер ответил на конспирологический вопрос журналистки о том, не является ли объект космическим кораблем искусственного происхождения.

Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае, — сказал Путин с серьезным видом.

Путин тем не менее подчеркнул, что Россия выступает против размещения любого оружия в космическом пространстве. Он пояснил, что Москва последовательно выступает за то, чтобы космическое пространство оставалось сферой мирного использования.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что межзвездная комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку своей траектории. По расчетам ученых, комета приблизилась к Земле на расстояние около 269 млн 918 тыс. километров в 07:16 по московскому времени.