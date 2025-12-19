Путин раскрыл свою позицию по оружию в космосе

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином дворе

Путин раскрыл свою позицию по оружию в космосе

Россия выступает против размещения любого оружия в космическом пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Он пояснил, что Москва последовательно выступает за то, чтобы космическое пространство оставалось сферой мирного использования, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы против размещения вообще оружия в космосе, — сказал Путин.

До этого российский лидер обратил внимание на то, что западные страны случайным образом «помогают» вернуть российских ученых на родину. По его словам, исследователи боятся отдавать своих детей в иностранные школы.

Также Путин заявил, что министр обороны России Андрей Белоусов уделяет личное внимание вопросам развития и применения беспилотной авиации. По его словам, это привело к кардинальным изменениям на фронте.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря.