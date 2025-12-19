Новый год-2026
Межзвездная комета прошла через ближайшую к Земле точку

РАН: комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку своей траектории

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Межзвездная комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку своей траектории, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По расчетам ученых, комета приблизилась к Земле на расстояние около 269 млн 918 тыс. километров в 07:16 по московскому времени.

При этом астрономы отмечают, что такая удаленность ничтожно мала по сравнению с межзвездными расстояниями. Следующим значимым событием для 3I/ATLAS станет прохождение мимо Юпитера 16 марта на расстоянии около 53 млн километров. После этого, во второй половине следующего года, комета покинет пределы видимости земных инструментов и удалится за орбиту Юпитера.

3I/ATLAS – третье межзвездное небесное тело, обнаруженное астрономами. До этого были открыты астероид Оаумуамуа (2017 год) и комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в 2019 году.

Ранее космический телескоп NASA Hubble повторно снял на фото межзвездную комету 3I/ATLAS. На момент наблюдения объект удалялся от Земли, находясь от планеты на расстоянии примерно 286 млн километров.

