День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:57

Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России

Мединский провел для Каллас военно-исторический экскурс о России

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram иронично прокомментировал исторические заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их «калласальными». Российский чиновник пообещал детально опровергнуть утверждения о якобы нападениях России на некие государства в отдельной публикации.

Дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР, по наследству занявшаяся дипломатией, совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории. Вынужден следующим постом детализировать, на кого и когда Россия нападала, выделив основные моменты, — написал Мединский и разместил ссылку на исторический экскурс для Каллас.

Ранее помощник президента заявил, что события на Украине представляют трагедию как для ее граждан, так и для россиян. Он подчеркнул, что маски окончательно сброшены и необходимо признать новую реальность, добавив, что российская сторона недооценила эффективность украинской пропаганды, достигшей «поистине геббельсовского накала».

Кроме того, Мединский заявил, что решение украинских властей переименовать российских императоров Николая I и Николая II вызывает насмешку. Политик также отметил, что при этом писателя Гоголя аналогичные меры не коснулись.

Владимир Мединский
Кая Каллас
Россия
история
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе «закрыли» небо для самолетов
Российские штурмовики зашли в Гуляйполе: наступление на Запорожье 28 ноября
В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития
Путин лично проводил Орбана до автомобиля
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.