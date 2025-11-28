Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России Мединский провел для Каллас военно-исторический экскурс о России

Помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram иронично прокомментировал исторические заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их «калласальными». Российский чиновник пообещал детально опровергнуть утверждения о якобы нападениях России на некие государства в отдельной публикации.

Дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР, по наследству занявшаяся дипломатией, совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории. Вынужден следующим постом детализировать, на кого и когда Россия нападала, выделив основные моменты, — написал Мединский и разместил ссылку на исторический экскурс для Каллас.

Ранее помощник президента заявил, что события на Украине представляют трагедию как для ее граждан, так и для россиян. Он подчеркнул, что маски окончательно сброшены и необходимо признать новую реальность, добавив, что российская сторона недооценила эффективность украинской пропаганды, достигшей «поистине геббельсовского накала».

Кроме того, Мединский заявил, что решение украинских властей переименовать российских императоров Николая I и Николая II вызывает насмешку. Политик также отметил, что при этом писателя Гоголя аналогичные меры не коснулись.