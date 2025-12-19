Ростовчане показали на фото последствия атак БПЛА Жители Ростова-на-Дону пожаловались на блэкаут после атак БПЛА

Ростов-на-Дону подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего часть города осталась без электроснабжения, пишет Telegram-канал «Это Ростов». Авторы публикации показали фотографии темных улиц. Отмечается, что атакам подверглись пять муниципалитетов. В Минобороны данные сообщения пока не комментировали.

На снимках видны погрузившиеся в полную темноту многоэтажные дома, при этом в некоторых частях Левенцовского района электричество сохранилось, что говорит о точечном характере повреждений энергосетей. Официальные ведомства на данный момент уточняют масштаб разрушений и количество задействованных в атаке БПЛА.

Ранее над Таганрогом прогремела серия из 10 мощных взрывов, вызванных массированной атакой украинских беспилотников. Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, системы ПВО начали отражать налет около 02:20 ночи, в результате работы военных было сбито несколько дронов.

Обломки одного из дронов повредили частный дом, о чем сообщила глава города Светлана Камбулова. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы — специалисты МЧС, полиции и другие экстренные ведомства.