Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 03:32

Очевидцы рассказали о серии взрывов над Таганрогом

SHOT: в небе над Таганрогом прогремело не менее 10 взрывов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о серии из 10 взрывов, прогремевших над Таганрогом в Ростовской области. По информации канала, в городе работают системы противовоздушной обороны, уже сбито несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Официального подтверждения этой информации нет. Очевидцы рассказали SHOT, что первые взрывы услышали в 02:20. Как передает канал, из-за мощных взрывов в домах тряслись стекла и срабатывали сигнализации машин во дворах.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке на Ростовскую область в ночь на 18 декабря погибли три человека. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.

До этого ростовский губернатор рассказал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах области. Он отметил, что в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

Таганрог
ВСУ
дроны
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд изъял у экс-чиновника имущество на миллиарды
«Приходится терпеть»: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Таганрогом
Врач объяснила, как избежать тяжелого похмелья после Нового года
Стало известно, у кого вырастут пенсии с 1 января
Генсек ОДКБ указал на расширение глобальной борьбы за новый ресурс
Энергетика Одессы выведена из строя массированным ударом
Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов
Люди собрали пожертвования для обезоружившего террориста в Сиднее
Известная российская спортсменка попала в «расстрельный» список Украины
Бельгийский генерал призвал НАТО поучиться у России
В МИД РФ озвучили условия для возобновления диалога с НАТО
Захарова резко отреагировала на ранение младенца при атаке ВСУ на Белгород
Россиянам напомнили о графике в последний рабочий день в 2025 году
Названа дата максимального сближение кометы 3I/ATLAS с Землей
В РФ расширят эксперимент по сдаче ОГЭ девятиклассниками
Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен
РФ запускает армию убийц дронов: небо над Украиной может закрыться навсегда
Легкий Новый год: секретные рецепты от диетолога для праздничного стола
МВД раскрыло, как распознать атаки цифровых мошенников
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.