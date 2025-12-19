Очевидцы рассказали о серии взрывов над Таганрогом SHOT: в небе над Таганрогом прогремело не менее 10 взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о серии из 10 взрывов, прогремевших над Таганрогом в Ростовской области. По информации канала, в городе работают системы противовоздушной обороны, уже сбито несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Официального подтверждения этой информации нет. Очевидцы рассказали SHOT, что первые взрывы услышали в 02:20. Как передает канал, из-за мощных взрывов в домах тряслись стекла и срабатывали сигнализации машин во дворах.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке на Ростовскую область в ночь на 18 декабря погибли три человека. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.

До этого ростовский губернатор рассказал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах области. Он отметил, что в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.