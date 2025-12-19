Новый год-2026
Обломки дронов ВСУ рухнули на частные дома в Таганроге

Камбулова: в Таганроге в результате атаки БПЛА повреждения получили четыре дома

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Таганроге в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом произошло повреждение жилых строений, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. Нападение было отражено силами противовоздушной обороны, однако падение обломков дрона привело к ущербу.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы — специалисты МЧС, полиции и другие экстренные ведомства. Их задача — установить все обстоятельства случившегося, оценить масштабы ущерба и провести необходимые восстановительные работы.

Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет, — написала Камбулова.

Местные власти заверяют, что ситуация находится под контролем. Все необходимые меры для оценки и ликвидации последствий предпринимаются.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили над Белгородом беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что был ранен пятимесячный ребенок. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Обломки дронов ВСУ рухнули на частные дома в Таганроге
