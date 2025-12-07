Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году В Таганроге решили не закупать украшения к Новому году в целях экономии

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в Telegram-канале, что местные власти решили не приобретать новые новогодние инсталляции и украшения, и предложила местным жителям самостоятельно подготовить город к празднику. Она намекнула, что в бюджете нет денег на эти цели.

Время непростое, требующее разумного подхода к расходованию средств. Есть насущные городские вопросы, которые необходимо решать в первоочередном порядке, но это вовсе не значит, что мы оставляем улицы пустыми. Очень надеемся на помощь и поддержку нашего бизнеса. Обращаемся ко всем предпринимателям города с просьбой поддержать инициативу по созданию праздничной атмосферы вокруг своих заведений, — написала Камбулова.

Глава города выразила надежду, что в этом году будут украшены не только внутренние помещения организаций, но и фасады и прилегающие территории. Она напомнила, что при монтаже светящихся гирлянд и подсветок нужно соблюдать меры противопожарной безопасности.

Ранее психиатр-нарколог Марина Саунова заявила, что мигание гирлянды в хаотичном ритме может вызвать усиление тревожности. По ее словам, мерцание также может спровоцировать тошноту, а в отдельных случаях — приступ эпилепсии.