29 декабря 2025 в 13:57

Скончался ученый в области клеточной биологии Дмитрий Крысько

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скончался известный ученый в области клеточной биологии и онкоиммунологии, профессор ННГУ им. Лобачевского Дмитрий Крысько, сообщает Pravda-nn. Он умер на 51-м году жизни.

Именно благодаря Дмитрию Вадимовичу Крысько у нашего университета появились амбиции на разработку собственного биомедицинского продукта в области онкологии. Безусловно, он был одной из ключевых фигур в научной и образовательной повестке биомедицинского направления, — рассказал ректор вуза Олег Трофимов.

Всего за время его сотрудничества с ННГУ было опубликовано более 20 статей в ведущих международных научных журналах. Ученый также имел постоянное место работы в Бельгии, однако продолжал сотрудничество с российским научным сообществом.

Ранее сообщалось, что скончался бывший директор Российского этнографического музея в Петербурге, историк и философ Владимир Грусман, за время своей работы он значительно обогатил научно-просветительную работу и международные связи музея. Ему было 75 лет.

