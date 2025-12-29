Скончался ученый в области клеточной биологии Дмитрий Крысько

Скончался известный ученый в области клеточной биологии и онкоиммунологии, профессор ННГУ им. Лобачевского Дмитрий Крысько, сообщает Pravda-nn. Он умер на 51-м году жизни.

Именно благодаря Дмитрию Вадимовичу Крысько у нашего университета появились амбиции на разработку собственного биомедицинского продукта в области онкологии. Безусловно, он был одной из ключевых фигур в научной и образовательной повестке биомедицинского направления, — рассказал ректор вуза Олег Трофимов.

Всего за время его сотрудничества с ННГУ было опубликовано более 20 статей в ведущих международных научных журналах. Ученый также имел постоянное место работы в Бельгии, однако продолжал сотрудничество с российским научным сообществом.

