Юные фехтовальщики вернутся на международные турниры с флагом и гимном

Международная федерация фехтования (FIE) объявила, что российские и белорусские юниоры и кадеты смогут выступать на турнирах с флагом и гимном, передает федерация фехтования России. Уже с 1 января спортсмены будут допущены к международным соревнованиям с национальной символикой.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение об отмене нейтрального статуса для российских и белорусских фехтовальщиков, юниоров и кадетов, и о возвращении их на личные и командные соревнования, проходящие под эгидой FIE со своими атрибутами (флагом, гимном, аббревиатурой, национальной формой и т. д.), — говорится в публикации.

В то же время действующие ограничения для взрослых спортсменов и представителей команд сохраняются. Кадетам и юниорам, планирующим участие в соревнованиях взрослой категории, предстоит отдельно проходить процедуру получения нейтрального статуса.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина нашла оригинальный способ подчеркнуть свое происхождение на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре. Спортсменка решила выступать в свитере с изображением традиционной русской матрешки. В Международной шахматной федерации подтвердили, что наряд соответствует дресс-коду