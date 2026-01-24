Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 00:16

Губерниев высказался о решении FIE по Эстонии из-за россиян

Губерниев посчитал решение FIE по Эстонии важным прецедентом

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Решение Международной федерации фехтования (FIE) об отзыве у Эстонии права на проведение чемпионата Европы — важный прецедент, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, это говорит о более масштабных изменениях в мире спорта, передает «Спорт-Экспресс».

Процесс пошел. Теперь страны-организаторы будут знать, что если не будут пускать русских, то у них станут отбирать соревнования. Это важный прецедент, — отметил он.

Ранее Эстония потеряла право на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за запрета на участие российских и белорусских спортсменов. Международная федерация фехтования (FIE) отозвала турнир у Таллина из-за позиции Эстонии.

До этого стало известно, что юниорские сборные России по керлингу получили право выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Это решение было принято советом Всемирной федерации керлинга (WCF) на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Тем временем министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что максимум 13 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Италии. Сейчас обсуждается их статус.

Дмитрий Губерниев
фехтование
спорт
Эстония
