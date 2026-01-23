Стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде в Италии Дегтярев: на Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов

Максимум 13 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Италии, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на форуме «Знание. Государство», организованном Российским обществом «Знание». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, сейчас обсуждается их статус.

Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали, — отметил он.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены из России будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года исключительно в нейтральном статусе. По ее словам, это решение останется в силе даже при условии, что Москва и Киев подпишут мирное соглашение.

До этого стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. 28-летняя спортсменка теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии. Также в список попали семь белорусских лыжников.