Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:22

Стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде в Италии

Дегтярев: на Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Максимум 13 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Италии, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на форуме «Знание. Государство», организованном Российским обществом «Знание». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, сейчас обсуждается их статус.

Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали, — отметил он.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены из России будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года исключительно в нейтральном статусе. По ее словам, это решение останется в силе даже при условии, что Москва и Киев подпишут мирное соглашение.

До этого стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. 28-летняя спортсменка теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии. Также в список попали семь белорусских лыжников.

Италия
олимпиады
россияне
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансирующую ВСУ криптобиржу признали нежелательной
Отец пропавшего подростка назвал возможную причину его исчезновения
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.