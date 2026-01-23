Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 16:42

Мешавшая выступать россиянам Эстония лишилась ЧЕ-2026

ERR: Чемпионат Европы по фехтованию перенесен из Эстонии во Францию

Фото: IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press
Эстония потеряла право на проведение Чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за запрета на участие российских и белорусских спортсменов, передает ERR. Международная федерация фехтования (FIE) отозвала турнир у Таллина из-за позиции Эстонии.

Ранее FIE запросила у властей Эстонии письменные гарантии допуска спортсменов, однако получила отказ. Также власти рассказали, что не будут выдавать визы российским и белорусским фехтовальщикам. Изначально чемпионат планировалось провести с 16 по 21 июня 2026 года в эстонской столице. Теперь соревнования пройдут во французском Антони 16-21 июня.

До этого стало известно, что юниорские сборные России по керлингу получили право выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Это решение было принято советом Всемирной федерации керлинга (WCF) на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Тем временем министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что максимум 13 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Италии. По его словам, сейчас обсуждается их статус.

