Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 16:51

Самолет с россиянами приземлился в Таллине из-за украинских дронов

Летевший в Петербург самолет с россиянами сел в Таллине из-за атаки дронов ВСУ

Самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Таллина из-за атаки украинских дронов, сообщает газета Postimees со ссылкой на заявление руководителя по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс. Борт не смог приземлиться в Пулково из-за временного закрытия воздушной гавани.

Самолет был перенаправлен на посадку в Таллин, так как в аэропорту Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия, — уточнила Хольтс.

Лайнер приземлился в 05:33 и покинул Таллин в 11:08. Пассажиры и экипаж все время оставались на борту и не имели права покидать самолет.

Ранее самолет с россиянами дважды приземлился на воду у Мальдив из-за сильного шторма. После первого вынужденного приземления в открытом океане лайнер смог подняться в воздух, но начал крениться. Это вынудило экипаж совершить вторую посадку уже ближе к берегу. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

россияне
самолеты
Таллин
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский издевательски усмехнулся над атаками на нефтепровод «Дружба»
Вэнс оценил, как Россия и США ведут себя на переговорах по Украине
Лавров объяснил, как должен решаться вопрос безопасности Украины
Готовлю лечо с баклажанами — мед делает вкус особенным
Последствия удара Израиля по Сане попали на видео
Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Канадские солдаты могут появиться на украинской земле
Названы отличия нового штамма коронавируса «стратус» от гриппа
Лавров развеял мифы вокруг свитера с надписью «СССР»
Экс-министра подозревают в миллиардной растрате
Лавров назвал условие существования Украины
Гуфа отправили под суд из-за наркотиков
Самолет с россиянами приземлился в Таллине из-за украинских дронов
Панда Катюша отмечает день рождения: самые яркие фото бамбуковой именинницы
«Приближается к нулю»: Мединский намекнул на проблемы Украины
«Они не хотят»: Лавров увидел в ЕС нежелание достичь мира на Украине
Грядет новая пандемия коронавируса? Что за штамм «стратус», чем опасен
Лавров объяснил, на что у Украины нет иммунитета
Лавров анонсировал новые встречи России и Украины в Стамбуле
Военэксперт ответил, до каких городов РФ способны долететь ракеты ERAM
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.