Самолет с россиянами приземлился в Таллине из-за украинских дронов Летевший в Петербург самолет с россиянами сел в Таллине из-за атаки дронов ВСУ

Самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Таллина из-за атаки украинских дронов, сообщает газета Postimees со ссылкой на заявление руководителя по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс. Борт не смог приземлиться в Пулково из-за временного закрытия воздушной гавани.

Самолет был перенаправлен на посадку в Таллин, так как в аэропорту Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия, — уточнила Хольтс.

Лайнер приземлился в 05:33 и покинул Таллин в 11:08. Пассажиры и экипаж все время оставались на борту и не имели права покидать самолет.

