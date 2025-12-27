Премиальный французский бренд зарегистрировал товарные знаки в России

Французский косметический бренд Clarins зарегистрировал товарные знаки в России, пишет ТАСС. Процедура коснулась солнцезащитных средств и других продуктов для ухода за телом.

Заявки на регистрацию были направлены из Франции. Их подача в Роспатент состоялась еще в августе и декабре 2024 года. Товарные знаки были зарегистрированы по классу, который включает в себя косметические масла, увлажняющие кремы, солнцезащитные кремы и аналогичные средства по уходу. Срок действия товарных знаков истекает в декабре 2034 года.

Ранее британский производитель одежды, парфюмерии и аксессуаров Burberry направил три заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Компания «Берберри лимитед» подала эти заявки 15 декабря. В частности, она хочет зарегистрировать свои логотип и фирменный узор «тартан». Заявленные знаки относятся к двум категориям, куда входят изделия из кожи, головные уборы и обувь.

До этого стало известно, что Тверская пивоварня «Афанасий» пытается через подконтрольный Благотворительный фонд имени святителя Афанасия приватизировать товарный знак JESUS. После отказа со стороны Роспатента компания планирует оспорить это решение в суде.