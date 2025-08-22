Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 19:35

Русскоязычные жительницы Таллина бросили вызов коррупции

Postimees: русскоязычные жительницы Таллина объединились в союз перед выборами

Фото: IMAGO/Mihkel Maripuu/Global Look Press

В Эстонии русскоязычные женщины создали Избирательный союз жителей Таллина для участия в предстоящих осенних выборах, сообщает издание Postimees. Объединение возглавила бывший депутат парламента Эстонии и экс-глава района Ласнамяэ Ольга Иванова. Она заявила, что главной целью союза является обеспечение грамотного и свободного от коррупции управления столицей.

Город ежегодно тратит сотни миллионов евро, но вместо решения реальных проблем приоритет отдается красивому, а не необходимому. Мы идем на выборы, чтобы изменить эту систему: сделать бюджет прозрачным, расходы обоснованными, а решения — подчиненными интересам горожан, — сказала Иванова.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии рекомендовало гражданам страны отказаться от любых поездок в Россию. На официальном сайте ведомства также содержится призыв к соотечественникам, находящимся на российской территории, немедленно вернуться на родину.

До этого государственная железнодорожная компания Eesti Raudtee столкнулась с резким ростом убытков. Согласно данным Министерства климата Эстонии, финансовые потери перевозчика увеличились более чем в шесть раз — с €5 млн (465 млн рублей) в 2016 году до €30,7 (более 2,8 млрд рублей) в 2024 году. Ведомство прогнозирует дальнейшее ухудшение финансовых показателей.

Эстония
Таллин
выборы
союзы
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Список профессий для альтернативной службы может расшириться
На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера
Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич
Легкая икра из кабачков без масел и консервантов
Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского
Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима
Трамп заявил о новых планах по Украине
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины
Трамп раскрыл обстоятельства повторного визита Путина в США
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну
У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе
«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?
В российских школах появится новый предмет
«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины
«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»
Одна оплошность стоила американцу дома
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.