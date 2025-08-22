В Эстонии русскоязычные женщины создали Избирательный союз жителей Таллина для участия в предстоящих осенних выборах, сообщает издание Postimees. Объединение возглавила бывший депутат парламента Эстонии и экс-глава района Ласнамяэ Ольга Иванова. Она заявила, что главной целью союза является обеспечение грамотного и свободного от коррупции управления столицей.

Город ежегодно тратит сотни миллионов евро, но вместо решения реальных проблем приоритет отдается красивому, а не необходимому. Мы идем на выборы, чтобы изменить эту систему: сделать бюджет прозрачным, расходы обоснованными, а решения — подчиненными интересам горожан, — сказала Иванова.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии рекомендовало гражданам страны отказаться от любых поездок в Россию. На официальном сайте ведомства также содержится призыв к соотечественникам, находящимся на российской территории, немедленно вернуться на родину.

До этого государственная железнодорожная компания Eesti Raudtee столкнулась с резким ростом убытков. Согласно данным Министерства климата Эстонии, финансовые потери перевозчика увеличились более чем в шесть раз — с €5 млн (465 млн рублей) в 2016 году до €30,7 (более 2,8 млрд рублей) в 2024 году. Ведомство прогнозирует дальнейшее ухудшение финансовых показателей.