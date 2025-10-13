Филиппины захотели «настроить» Россию против Китая Sohu: Филиппины захотели привлечь РФ в союз против КНР в Южно-Китайском море

Филиппины попытались заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем в Южно-Китайском море, сообщает Sohu. В Пекине расценили этот шаг как попытку посеять напряженность между Москвой и КНР. Аналитики пишут, что Россия не отреагировала на призыв Манилы о военном взаимодействии.

Китай претендует на часть стратегически важной морской территории, находящейся в экономической зоне Филиппин. В ответ Манила обратилась за поддержкой к США, после чего Вашингтон направил в регион свои подлодки.

По данным Sohu, Китай усиливает военное присутствие в Южно-Китайском море, где расположены Тайвань, Филиппины и Япония. Армия КНР готовится к возможным столкновениям, особенно после прибытия в регион американских подлодок с ракетами Tomahawk и корабля поддержки USS Frank Cable.

Ранее посол Филиппин в России Игорь Байлен заявил, что его страна не будет заниматься совместным с Украиной производством беспилотников. Он подчеркнул, что участие в таком проекте негативно отразилось бы на политическом урегулировании украинского конфликта. Дипломат отметил, что филиппинский народ не позволит, чтобы страной пользовалась одна из сторон конфликта, так как Манила выступает на стороне мирного урегулирования.