Филиппины отреагировали на сообщения о создании дронов вместе с Украиной Посол Байлен: Филиппины не будут производить беспилотники совместно с Украиной

Филиппины не будут заниматься совместным с Украиной производством беспилотников, заявил посол республики в России Игорь Байлен в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что участие в таком проекте негативно отразилось бы на политическом урегулировании украинского конфликта.

Позиция Филиппин будет такой — мы не хотим участвовать в производстве дронов с Украиной, которые могли бы использоваться в текущем конфликте. Наша позиция ясна, последовательна и хорошо известна здесь, в России. <…> Мы хотим мирного политического урегулирования при участии обеих сторон, чтобы был достигнут справедливый и прочный мир, — поделился Байлен.

Дипломат отметил, что филиппинский народ не позволит, чтобы страной пользовалась одна из сторон конфликта, так как Манила выступает на стороне мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Филиппины не станут поставлять дроны ни России, ни Украине, чтобы не мешать этому урегулированию.

Ранее европейские СМИ писали, что Украина и Филиппины могут начать совместное производство морских беспилотников. По мнению аналитика Х. И. Саттона, они могут стать серьезным вызовом для Китая, особенно в контексте его активности в Западно-Филиппинском море.