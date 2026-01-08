Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 13:38

Россиянам дали советы по восстановлению организма после праздников

Диетолог Бобровский посоветовал умеренно есть и хорошо спать после праздников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для быстрого восстановления организма после длинных праздничных застолий следует придерживаться нескольких простых правил, рассказал диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1». По его словам, ключевыми шагами являются полноценный сон, легкая пища, умеренная активность и достаточное потребление жидкости.

Из еды он рекомендовал куриный бульон, отварное мясо, тушеные овощи и бананы. Для витаминной поддержки могут быть полезны препараты магния и витамины группы B, а в качестве активности — недолгая прогулка и контрастный душ. При особенно плохом самочувствии лучшим средством эксперт назвал воду с небольшим количеством соли.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, что мультивитамины не обеспечивают защиты от простуд, не добавляют энергии и не улучшают работоспособность, если у человека нет подтвержденного дефицита. Она также предупредила, что самовольный прием отдельных витаминов способен вызвать гипервитаминоз и негативные последствия, а многие разрекламированные «зимние» суперфуды часто представляют собой лишь удачный маркетинговый ход.

