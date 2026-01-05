Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 21:38

«Не может нас поучать»: Бабиш поставил на место украинского посла-критикана

Бабиш: критиковавший спикера палаты депутатов посол Украины нарушил диппротокол

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Посол Украины в Чехии Василий Зварыч публичной критикой заявлений спикера палаты депутатов парламента Томио Окамуры нарушил дипломатический протокол, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Окамура в новогоднем обращении высказался за прекращение Чехией помощи Киеву, чем вызвал недовольство украинского дипломата, передает Denikn. Бабиш ответил, что Зварыч не имеет права никого поучать.

Он не может нас тут ничему поучать, — сказал Бабиш.

Ранее Окамура заявил, что нельзя за деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и направлять его на поддержание совершенно бессмысленного конфликта. По его словам, военная помощь Киеву чревата третьей мировой войной.

Зварич назвал слова политика полными ненависти и оскорблений. Посла также возмутили сравнения правительства президента Украины Владимира Зеленского с хунтой. По мнению Зварича, такая риторика противоречит принципам демократии. Он призвал чешские власти и гражданское общество страны дать «надлежащую оценку» высказываниям Окамуры.

При этом политические силы оппозиции захотели отправить в отставку спикера палаты депутатов. Кроме того, президент Чехии Петр Павел обеспокоился высказываниями Окамуры о приостановке помощи украинской стороне.

послы
Чехия
Андрей Бабиш
скандалы
