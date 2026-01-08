Атака США на Венесуэлу
«Пьет шампанское»: в Бельгии испугались России из-за споров о Гренландии

Министр обороны Бельгии: Россия пьет шампанское, глядя на споры из-за Гренландии

Тео Франкен Тео Франкен Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия выигрывает от публичной перепалки между Европой и США о будущем Гренландии и наблюдает за ней, «попивая шампанское», заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен социальной сети X. Он подчеркнул, что затягивание конфликта лишь ослабляют позиции западных стран.

Москва наблюдает и пьет шампанское, когда видит нашу разобщенность, — отметил Франкен.

По словам министра, обсуждать судьбу Гренландии в таком формате неразумно. Министр признал стратегическое значение острова, однако напомнил, что Дания на протяжении десятилетий проводила проамериканскую политику и активно участвовала в совместных инициативах с США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американский президент Дональд Трамп обсуждает со своей командой возможность покупки Гренландии для последующего присоединения. По ее словам, глава государства готов прибегнуть к любым вариантам, чтобы получить остров.

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен между тем заявил, что возможное нападение США на Гренландию станет красной линией для Европы. Он подчеркнул, что захват будет «беспрецедентным», поскольку речь идет об атаке одного члена НАТО на другого.

