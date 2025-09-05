Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 21:49

В Европе назвали жертву альянса Украины и Филиппин по беспилотникам

Naval News: морские беспилотники Украины и Филиппин угрожают Китаю

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украина и Филиппины могут начать совместное производство морских беспилотников, сообщает издание Naval News. По словам аналитика Х. И. Саттона, они могут стать серьезным вызовом для Китая, особенно в контексте его активности в Западно-Филиппинском море.

Небольшие недорогие беспилотные платформы могут изменить ситуацию на военно-морской арене и создать эффективные способы ослабления мощи традиционного военно-морского флота, — сказано в статье.

Другие эксперты считают, что Филиппины могут перенять опыт Украины, особенно в том, что касается усиления асимметричных боевых возможностей. Филиппинские вооруженные силы в настоящее время модернизируют свой арсенал, чтобы противостоять военной мощи Китая в регионе, заключили в статье.

Тем временем New York Times сообщил, что сейчас для России, Китая, Ирана и Северной Кореи наилучшее время, чтобы оспорить доминирование США. Издание называет взаимодействие этих стран «осью перемен». Журналисты отметили, что их объединяет общий противник в лице Вашингтона.

Украина
Филиппины
дроны
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задымление зафиксировано в подвале одного из корпусов Третьяковской галереи
Путин прибыл с визитом на самарский завод
В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой
Задержанная с наркотиками Тарасова пропала из актеров «Холопа»
В Европе назвали жертву альянса Украины и Филиппин по беспилотникам
В Словакии раскрыли последствия ударов по нефтяной инфраструктуре России
Немецкого наемника ВСУ обвинили в изнасилованиях и хранении детского порно
В Киеве вспыхнул митинг из-за новых ограничений для солдат
Экс-замглавы Росприроднадзора надеется на помилование Путина
В Нидерландах признали, чем обернется отказ от российских энергоресурсов
Зеленскому напомнили позицию Венгрии о вступлении Украины в ЕС
Российских пенсионеров начали «разводить» бонусами к пенсии
Живодерство в элитной гостинице для собак обернулось уголовным делом
В Нидерландах увидели подготовку европейских государств к войне
Куда сходить в Москве в выходные 5–6 сентября: Феллини и ретротранспорт
В Энергодаре сообщили о печальных последствиях артобстрела ВСУ
До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин
Назван новый министр иностранных дел Великобритании
Еврокомиссия наложила на Google крупнейший с 2018 года штраф
На Западе заметили важную деталь отношений России, КНР и КНДР после ШОС
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.