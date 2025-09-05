В Европе назвали жертву альянса Украины и Филиппин по беспилотникам

В Европе назвали жертву альянса Украины и Филиппин по беспилотникам Naval News: морские беспилотники Украины и Филиппин угрожают Китаю

Украина и Филиппины могут начать совместное производство морских беспилотников, сообщает издание Naval News. По словам аналитика Х. И. Саттона, они могут стать серьезным вызовом для Китая, особенно в контексте его активности в Западно-Филиппинском море.

Небольшие недорогие беспилотные платформы могут изменить ситуацию на военно-морской арене и создать эффективные способы ослабления мощи традиционного военно-морского флота, — сказано в статье.

Другие эксперты считают, что Филиппины могут перенять опыт Украины, особенно в том, что касается усиления асимметричных боевых возможностей. Филиппинские вооруженные силы в настоящее время модернизируют свой арсенал, чтобы противостоять военной мощи Китая в регионе, заключили в статье.

Тем временем New York Times сообщил, что сейчас для России, Китая, Ирана и Северной Кореи наилучшее время, чтобы оспорить доминирование США. Издание называет взаимодействие этих стран «осью перемен». Журналисты отметили, что их объединяет общий противник в лице Вашингтона.