Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:49

В США раскрыли, какая геополитическая возможность появилась у России и КНР

NYT: Россия, Китай и Северная Корея могут бросить вызов доминированию США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сейчас для России, Китая, Ирана и Северной Кореи наилучшее время, чтобы оспорить доминирование США, сообщает New York Times. Издание называет взаимодействие этих стран «осью перемен».

Журналисты отметили, что их объединяет общий противник в лице Вашингтона. По мнению авторов NYT, страны стремятся создать «новый мировой порядок», где каждая займет свое законное место.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и Северная Корея якобы готовят некий «заговор» против Соединенных Штатов. При этом глава Белого дома не уточнил, о чем конкретно идет речь. Однако доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что «заговор» против США, в котором Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею, является полностью его собственным просчетом.

Также профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что саммит ШОС и военный парад в Пекине вызвали раздражение президента США, который обвинил Россию, КНДР и Китай в «заговоре» против Вашингтона. По мнению Ткаченко, американский лидер осознал, что в Евразии сформировался блок стран, стремящихся развиваться независимо от Соединенных Штатов.

Россия
США
Китай
КНДР
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Восточную Европу призвали к ответным мерам после атак ВСУ на «Дружбу»
Футбол превратился в хаос из-за нашествия пчел
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.