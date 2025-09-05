В США раскрыли, какая геополитическая возможность появилась у России и КНР

В США раскрыли, какая геополитическая возможность появилась у России и КНР NYT: Россия, Китай и Северная Корея могут бросить вызов доминированию США

Сейчас для России, Китая, Ирана и Северной Кореи наилучшее время, чтобы оспорить доминирование США, сообщает New York Times. Издание называет взаимодействие этих стран «осью перемен».

Журналисты отметили, что их объединяет общий противник в лице Вашингтона. По мнению авторов NYT, страны стремятся создать «новый мировой порядок», где каждая займет свое законное место.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и Северная Корея якобы готовят некий «заговор» против Соединенных Штатов. При этом глава Белого дома не уточнил, о чем конкретно идет речь. Однако доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что «заговор» против США, в котором Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею, является полностью его собственным просчетом.

Также профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что саммит ШОС и военный парад в Пекине вызвали раздражение президента США, который обвинил Россию, КНДР и Китай в «заговоре» против Вашингтона. По мнению Ткаченко, американский лидер осознал, что в Евразии сформировался блок стран, стремящихся развиваться независимо от Соединенных Штатов.