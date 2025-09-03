Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР

Саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад в Пекине вызвали недовольство президента США Дональда Трампа, который в итоге обвинил Россию, КНДР и Китай в «заговоре» против Штатов, сказал в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его мнению, американский лидер осознал, что в Евразии консолидировались силы, желающие развиваться отдельно от США.

Речь идет фактически о консолидации сил в Евразии, которые видят мир без Америки, планируют развиваться в пространстве, не включающем США с точки зрения военных вопросов, безопасности, технологий, инвестиций, торговли и так далее, — пояснил Ткаченко.

Тем не менее, считает эксперт, американский президент продолжает видеть в России партнера.

Если Трамп не дурак, то он должен понять, что Россию от Китая не оторвать, но развивать экономические связи с ней возможно. И Москва к этому открыта, — добавил собеседник.

Ранее Трамп в преддверии парада в Пекине через соцсети обратился к председателю КНР Си Цзиньпину. Он попросил главу Китая передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствовали на праздновании, и упомянул, что против США готовится некий заговор.