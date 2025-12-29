Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 17:51

Политолог оценил вероятность начала новой войны между Израилем и Ираном

Политолог Дудаков: Трамп не позволит Израилю начать войну с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп не даст Израилю начать военные действия против Ирана, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не сможет повлиять на американского лидера, поскольку Ближний Восток не является элементом стратегии национальной безопасности Штатов.

На текущий момент активизируется не только украинское, но и израильское лобби. Биньямин Нетаньяху будет пытаться убедить Трампа устроить новую эскалацию против Ирана, потому что он обвиняет Тегеран в попытке снова возродить ракетную и ядерную программу. Хотя она, по-моему, возможно, и не сильно пострадала после 12-дневной воздушной войны между Израилем и Ираном этим летом. Плюс он будет пытаться заручиться поддержкой Трампа в контексте операции в секторе Газа, однако перспективы этого остаются довольно туманными, — поделился Дудаков.

Он отметил, что за последние годы отношение к Израилю в американском обществе заметно ухудшилось. По словам политолога, среди молодых республиканцев все больше тех, кто выступает с критикой в адрес Тель-Авива. Кроме того, добавил Дудаков, свое недовольство нередко высказывает журналист Такер Карлсон.

Плюс к этому, сейчас Ближний Восток уже не рассматривается как приоритетное направление внешней политики Соединенных Штатов. Об этом можно прочитать в новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов. Там делается упор на работу либо в западном полушарии, в Латинской Америке, либо в Азии для противодействия Китаю. Поэтому хоть Нетаньяху и будет пытаться это все актуализировать, будет пытаться убедить Трампа усилить поддержку Израиля, я сильно сомневаюсь, что ему это удастся, — подчеркнул Дудаков.

По мнению американиста, для Нетаньяху очередная военная эскалация — это способ удержаться у власти. Он заявил, что, возможно, это позволит избежать проведения очередных выборов и серьезных судебных проблем, которые в конечном итоге могут помешать дальнейшему пребыванию израильского премьера на своем посту.

Ранее появилась информация, что Нетаньяху на встрече с Трампом попытается получить разрешение на удары по иранским ракетным объектам. Премьер-министр Израиля считает Тегеран региональной угрозой для своей страны.

Израиль
США
Иран
Биньямин Нетаньяху
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
