04 февраля 2026 в 21:23

Латиноамериканская страна потребовала экстрадиции Мадуро из США

Infobae: из Аргентины в США поступил запрос об экстрадиции Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Iranian Presidency/Global Look Press
Федеральный аргентинский судья Себастьян Рамос направил властям США запрос на экстрадицию действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет портал Infobае. Его подозревают в причастности к преступлениям против прав человека.

Для реализации запроса Буэнос-Айрес использует действующий двусторонний договор об экстрадиции с Вашингтоном. Ответ властей Соединенных Штатов на запрос пока неизвестен.

Федеральный судья <…> подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США с целью его доставки в Аргентину для дачи показаний, — отмечает издание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет постоянный контакт с руководством Венесуэлы по дипломатическим каналам. По его словам, страны запланировали ряд совместных проектов, заинтересованы в их продолжении и у Москвы есть инвестиции в Венесуэле, что делает развитие отношений важным для Каракаса.

До этого федеральный суд Нью-Йорка обязал президента Венесуэлы явиться на судебное слушание 17 марта. Его обвиняют по четырем статьям, включая наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, а также незаконное хранение оружия и взрывных устройств. Ни Мадуро, ни его супруга Силия Флорес вины не признают.

