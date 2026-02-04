Британцы-республиканцы провели акцию протеста у Букингемского дворца, сообщили в ТАСС со ссылкой на заявление антимонархического движения Republic и его лидера Грэма Смита. Они требовали опубликовать все сведения о связях королевской семьи с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном.

С учетом того, что в сеть Эпштейна были пойманы члены европейских королевских семей и бизнесмены и политики со всего мира, крайне маловероятно, что другие члены британской королевской семьи (кроме экс-принца Эндрю. — NEWS.ru) не встречались с ним, — подчеркнул Смит.

Известно, что в 2019 году Эндрю пришлось отказаться от официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с Эпштейном. Американка Вирджиния Джуффре выдвинула против него обвинения, заявив, что на тот момент принц был среди мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом в 17 лет.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Великобритании постараются любыми путями замять историю Эндрю. По словам дипломата, британские СМИ должны уже сейчас сфокусироваться на этой теме, но они продолжают обсуждать Россию.