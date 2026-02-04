Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 09:30

«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном

Захарова: Лондон замотает историю с экс-принцем в скандале с Эпштейном

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Британцы постараются любыми путями замять историю с братом короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзором на фоне громкого скандала с Джеффри Эпштейном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, британские СМИ должны уже сфокусироваться на этой теме, но они продолжают обсуждать Россию.

Вот казалось бы, вот сейчас все британские таблоиды, получив жирнейший кусок доказательной базы того, о чем они только догадывались или делали предположения, должны на этом сконцентрироваться. Но нет. Они обсуждают Россию, — отметила она.

До этого стало известно, что Маунтбеттен-Виндзор был причастен к смерти проданной в сексуальное рабство девушки в 90-е годы. Предполагается, что именно это и стало причиной беспрецедентного шага Букингемского дворца, который лишил принца всех титулов и покровительства.

Ранее сообщалось, что в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Также автор одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году, предполагает, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.

Мария Захарова
Джеффри Эпштейн
Великобритания
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный планировал расправиться с сотрудниками ФСИН в колонии на Кубани
Сотни россиян застряли в аэропорту из-за поломки Boeing
Кровавая разборка в школе под Красноярском привела к первому увольнению
Суд смягчил меру пресечения арестованной по делу многодетных матерей
Мексиканка выучила русский, влюбилась в сибиряка и переехала в Тюмень
Воробьев рассказал об обучении операторов БПЛА в Подмосковье
На Филиппинах мощный пожар уничтожил тысячу домов
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты птичьего полета
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома
Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ
Дачникам назвали одну проблему на участке, которой нужно заняться в феврале
«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Медведчук раскрыл, что похоронит договоренности по Украине
У Госдумы возникли вопросы к опеке после трагедии в Петербурге
В файлах Эпштейна нашли имена российских звезд
Белоусов раскрыл масштабы оружейных поставок для российской армии
Эстонии предрекли повторение судьбы Украины после провокаций против России
Семья застрявшей в Корее москвички попросила помощи
Тысячи пользователей нейросети по всему миру столкнулись со сбоями
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.