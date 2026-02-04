«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном Захарова: Лондон замотает историю с экс-принцем в скандале с Эпштейном

Британцы постараются любыми путями замять историю с братом короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзором на фоне громкого скандала с Джеффри Эпштейном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, британские СМИ должны уже сфокусироваться на этой теме, но они продолжают обсуждать Россию.

Вот казалось бы, вот сейчас все британские таблоиды, получив жирнейший кусок доказательной базы того, о чем они только догадывались или делали предположения, должны на этом сконцентрироваться. Но нет. Они обсуждают Россию, — отметила она.

До этого стало известно, что Маунтбеттен-Виндзор был причастен к смерти проданной в сексуальное рабство девушки в 90-е годы. Предполагается, что именно это и стало причиной беспрецедентного шага Букингемского дворца, который лишил принца всех титулов и покровительства.

Ранее сообщалось, что в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Также автор одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году, предполагает, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.