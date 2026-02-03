Имя Зеленского всплыло в файлах Эпштейна В файлах Эпштейна обнаружили упоминание Зеленского в контексте торговли людьми

В файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей, передает ТАСС со ссылкой на автора одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году. В письме также есть предположение, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.

Собирается ли Зеленский остановить торговлю женщинами и детьми, — задается он вопросом.

До этого Минюст США опубликовал в материалах дела Эпштейна около 40 необработанных фотографий людей без одежды. При этом власти должны были отредактировать снимки таким образом, чтобы личности изображенных на них было невозможно установить. Также в Сети были размещены несколько видеороликов.

Также стало известно, что Эпштейн получал информационные рассылки о возможных проблемах с психическим здоровьем у президента США Дональда Трампа. Из документов, размещенных на сайте Минюста США, следует, что отправителями были видные политики и дипломаты Запада.