02 февраля 2026 в 07:07

Опубликованы десятки фото людей без одежды по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Минюст США опубликовал в материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии, около 40 необработанных фотографий людей без одежды, передает The New York Times. В издании информировали, что при этом власти должны были отредактировать снимки таким образом, чтобы личности изображенных на них было невозможно установить.

Федеральному правительству было поручено отредактировать изображения сексуального характера и информацию, которая могла быть использована для идентификации жертв, — отметили журналисты.

Часть из них могли быть сделаны на частном острове Эпштейна, предположили авторы материала. Кроме того, оказались обнародованы видеофайлы личного характера.

Ранее стало известно, что имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. Некоторые электронные письма покойного бизнесмена целиком посвящены политику.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США. Журналисты уточнили, что он хочет услышать показания касательно его связей с известным финансистом Эпштейном.

Кроме того, представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Джеффри Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.

