04 февраля 2026 в 21:16

Гладков и еще 76 белгородцев застряли в лифте во время блэкаута

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира рассказал, что застрял в лифте, остановившемся в Белгороде из-за перебоев с электроснабжением. По его словам, он чуть не опоздал на совещание, но все обошлось. Гладков добавил, что аварийные службы смогли оперативно подъехать и помогли выбраться из кабины.

Я был одним из 77 человек, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытаться понять, когда приедет бригада, — рассказал губернатор.

Ранее в московском бизнес-центре «Оружейный» грузовой лифт остановился во время движения. В кабине застряли 18 человек. Они жаловались на затрудненное дыхание в замкнутом пространстве.

До этого почти 500 пассажиров киевского метро застряли под землей из-за блэкаута. Спасателям пришлось помогать людям выбираться из составов и выводить их из темного тоннеля. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что работа метрополитена была остановлена в связи с аварийными отключениями электроснабжения. Кроме того, власти Харькова ввели ограничения на работу подземки.

блэкаут
Вячеслав Гладков
лифты
Белгородская область
