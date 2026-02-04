Смерть матери, тайный поклонник, мнение об СВО: как живет Анна Чиповская

Актриса Анна Чиповская потеряла мать: артистка Театра Вахтангова Ольга Чиповская скончалась 4 февраля на 68-м году жизни. Что об этом известно, что Чиповская-младшая говорила о своем детстве в звездной семье, как она сейчас живет, что известно о ее тайном поклоннике?

Что известно о смерти матери Чиповской

Причины смерти заслуженной артистки России и матери Анны не уточняются. Дата и место прощания будут названы позже. В театре выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — сказано в публикации учреждения.

В 2021 году Чиповская-старшая была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В съемках фильма «Елки-3» в 2013 году она приняла участие вместе с дочерью, сыграв ее мать. Это была последняя киноработа актрисы.

Всего в ее багаже восемь ролей в кино. В 1979 году Ольга Чиповская исполнила главную роль в фильме «Смотрины», сыграв Галину Дорош — украинскую девушку из села Журавлиха. Еще одной главной ролью была Марья Павловна в картине «Затишье» (1981).

Анна Чиповская выросла в творческой семье и пошла по стопам родителей. Отец артистки Борис Фрумкин — джазовый музыкант, дирижер и заслуженный артист РСФСР. Сейчас Чиповская, помимо съемок в кино и участия в спектаклях, выступает вместе с отцом на джазовых фестивалях в качестве певицы.

Девушка рано начала актерскую карьеру и быстро добилась успехов. Чиповская призналась, что из-за этого в подростковом возрасте испытала звездную болезнь. Уверенность в своем таланте порой приводила к некрасивому поведению, отмечала Анна.

«Это случается с детьми и подростками, которые рано попадают в кино, начинают зарабатывать деньги… Это когда вы до 15 лет никому не были нужны и вдруг стали резко всем нужны. У вас такое ощущение сразу про себя, что вы пуп земли. Что, конечно, не так. Но вам об этом никто не скажет», — говорила она.

Чем известна Чиповская

Окончив Школу-студию МХАТ, в 2009 году Чиповская вошла в труппу Театра Олега Табакова. Еще будучи студенткой, актриса также играла в МХТ им. А. П. Чехова.

Чиповская дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция „Цвет нации“». После этого она снималась в проектах «Дорогая Маша Березина», «Ландыш серебристый», «Холостяки», «Стиляги», «Елки-2», «Все началось в Харбине», «Побег», «Елки-3», «Оттепель», «Вычислитель», «Гороскоп на удачу», «Тайны города Эн», «Кровь на танцполе», «Блокбастер», «Хождение по мукам», «Взаперти», «Псих», «Елки-8», «Аврора», «Сестры», «Французский мастер» и других. Всего в ее фильмографии более 70 картин.

В 2021 году актриса стала одним из лауреатов премии президента России Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2020 год.

В 2022 году Чиповская покинула труппу «Табакерки», объяснив это личными причинами. При этом она осталась в МХТ им. А. П. Чехова.

«В конце этого сезона я по личным причинам покидаю театр Табакова. Хотя место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом», — сообщила артистка.

Конкретную причину ухода она не назвала, однако, по сообщениям СМИ, она могла уволиться из-за несовпадения политических взглядов с худруком Владимиром Машковым, который поддерживает СВО.

Выступала ли Чиповская против СВО

Чиповская не комментирует политические события. Артистка отмечала, что такие темы — табу в ее семье.

«Мы [с мамой] обе живем в Москве, видимся очень часто. Мы подруги, поэтому говорим обо всем. Но не о политике — эта тема закрыта с тех пор, как начались события на Украине. Мы тогда перевезли бабушку из Донецка и с тех пор это не обсуждаем», — говорила Чиповская в 2015 году.

После начала спецоперации актриса опубликовала в социальных сетях несколько постов, в которых выступила за мир.

«Всем мира. Всем добра. Хватит войн. Нам, людям, они не нужны. Обнимаю вас, друзья, берегите себя», — написала она в своем блоге.

Что известно о тайном поклоннике Чиповской

Из соцсетей стало известно, что у Чиповской был очень преданный поклонник. Журналист из Томска Вячеслав Серов создал группу во «ВКонтакте», в которой на протяжении четырех лет писал о том, как ждет звонка от Анны, и указал свои контактные данные. Паблик нашел отклик у некоторых россиян, которые периодически спрашивали у Вячеслава, позвонила ли ему Чиповская. В 2023 году Серов перестал вести группу. При этом он отметил, что за все это время так и не дождался звонка от любимой актрисы.

«В начале этого года паблик перестал сообщать о том, что „Сегодня Аня Чиповская мне не позвонила“. И уже не сообщит никогда. Спасибо вам всем огромное за теплые слова, поддержку и что вы вообще хотя бы на секунду смогли поверить в эту невероятную, полную инфантилизма и детскости идею. Всем нам было классно и хорошо, но пришло время прощаться и отпускать этот прекрасный период», — написал автор.

