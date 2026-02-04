Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно

Мощный пожар вспыхнул на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области, подтвердили в пресс-службе МЧС РФ. Что стало причиной взрыва, есть ли жертвы и пострадавшие?

Что известно о взрыве на станции в Тамбовской области

По данным РЖД, в 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза — бензина.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию приостановлено. В РЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», — рассказали в РЖД.

Там предупредили о задержке поездов южного направления из-за ЧП. Среди них — поезда Кисловодск — Москва, Симферополь — Москва, Адлер — Санкт-Петербург, Имеретинский курорт — Нижний Новгород, Адлер — Москва, Кисловодск — Архангельск, Москва — Новороссийск, Воронеж — Москва.

«Решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места», — подчеркнули в РЖД.

Причины происшествия устанавливаются. В пресс-службе МЧС добавили, что в результате схода вагонов загорелись пять цистерн с бензином.

«В городе Мичуринске Тамбовской области ликвидируют загорание на ж/д станции Кочетовка. По прибытии пожарно-спасательных подразделений предварительно установлено: происходит загорание пяти цистерн на тупиковом пути. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в министерстве.

На место направили пожарные поезда. С огнем борются 47 пожарных и 20 единиц техники.

Очевидцы тем временем распространили кадры адского пламени на станции. В роликах видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.

Telegram-канал SHOT выяснил, что пострадал машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, однако получил множественные ожоги. Его срочно доставили в больницу. Эта информация официально не подтверждена.

Пресс-служба Западного МСУТ СК России заявила, что по факту схода вагонов грузового поезда с последующим возгоранием возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

