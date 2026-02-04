Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 18:06

Раскрыты масштабные последствия схода вагонов под Тамбовом

РЖД: восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов под Тамбовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, сообщили в пресс-службе РЖД. По данным компании, сейчас решается вопрос о пропуске составов по альтернативному маршруту в обход места аварии.

В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задерживаются пассажирские поезда: №3 Кисловодск — Москва, №27 Симферополь — Москва, №35 Адлер — Санкт-Петербург, №37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород, №101 Адлер — Москва, №139 Кисловодск — Архангельск, №266 Москва — Новороссийск, №739 Воронеж — Москва, — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам, а в вагонах поддерживается оптимальная температура. Там добавили, что РЖД делает все возможное для восстановления движения.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. По данным оператора, никто в результате происшествия не пострадал. К месту ЧП выдвинулись пожарные и восстановительные поезда, движение через станцию временно приостановлено.

Россия
Тамбовская область
РЖД
поезда
опоздания
аварии
