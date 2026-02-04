Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов

Рок-музыкант Валерий Кипелов не стал прерывать концерт во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ, пишут СМИ. Как сейчас живет Кипелов, какое звание он получил, почему он отказывается от некоторых выступлений?

Что известно о концерте Кипелова в Белгороде

Как писал NEWS.ru, во время выступления экс-вокалиста рок-группы «Ария» в белгородском «Энергомаше» произошло внезапное отключение электричества и была объявлена ракетная опасность. Несмотря на это, Кипелов продолжил выступление со своей группой под акустику. В зале было темно, зрители включили фонарики и хором подпевали исполнителю.

До этого вечером 3 февраля военкор Евгений Поддубный сообщил о массированном ракетном ударе по Белгороду. По его словам, расчеты систем противовоздушной обороны отражали налет на столицу области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. В Белгороде пострадала энергосистема, власти оценивают объем разрушений.

В 2024 году Кипелов получил награду от Минобороны РФ за личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства. Летом 2025-го рок-исполнитель передал слова поддержки бойцам СВО.

«Дорогие наши ребята! Хочется пожелать вам удачи в непростом ратном деле. Чтобы все вы вернулись домой живыми, здоровыми, чтобы вернулись домой, конечно, с победой. Ребята, мы ждем вас, мы гордимся вами, мы верим в вас!» — заявил он.

Артист неоднократно выступал и в госпиталях перед ранеными военными. Чаще всего он исполняет известные хиты: «Тореро», «Потерянный рай», «Непокоренный» и «Беспечный ангел». За публичную поддержку спецоперации Кипелов был внесен в санкционный список Украины.

Почему Кипелов отказывается от некоторых концертов

Кипелов ранее сообщил, что стал отказываться от концертов в тех регионах, где есть ощутимая разница во времени с Москвой. По словам 67-летнего музыканта, при смене часового пояса у него возникают проблемы с голосом, поскольку организм не успевает адаптироваться к непривычному времени для выступления.

«Раньше не обращал на это внимания, совершенно спокойно менял часовые пояса: и пелось, и работалось замечательно. А теперь надо делать определенные выводы», — пояснил рокер.

Кипелов подчеркнул, что не хочет превращать любимое дело в рутину и терять вкус к гастролям.

«Хотелось бы сохранить такую искру, чтобы не угаснуть раньше времени», — добавил он.

Какое звание получил Кипелов

В мае 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России. Рокер позже признался, что не хотел получать такое звание.

«Эта новость меня застала за уборкой (я вообще дома сам все делаю — готовлю, убираю): позвонила знакомый парикмахер, к которой хожу лет 35. Мол, что делаешь, почему не радуешься? Я говорю: чему радоваться? В общем, от нее узнал. А потом директор позвонил с известием», — рассказал Кипелов.

Он подчеркнул, что есть много других музыкантов, которые заслуживают статуса заслуженного артиста больше него. Некоторых коллег, по его мнению, «обделили». Певец также заявил, что его звание является заслугой всех членов коллектива «Кипелов».

Валерий Кипелов Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Чем известен Кипелов

В 1985 году музыкант вместе с участниками ансамбля «Поющие сердца» сформировал рок-группу «Ария», ориентированную на жанр хеви-метал. До 2002 года Кипелов был ее вокалистом. За это время коллектив записал восемь музыкальных альбомов и стал одной из ведущих рок-групп страны. В 2002-м артист основал собственный коллектив «Кипелов», с которым выступает до сих пор. На счету группы три пластинки, четыре радиосингла и один сборник. В 2021 году «Кипелов» выпустил мини-альбом «Часы Судного дня», состоящий из четырех композиций.

