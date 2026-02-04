Погода в Москве в среду, 4 февраля: столицу затопит из-за сугробов?

Аномальный холод будет стоять в Московском регионе еще трое суток, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в среду, 4 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 4 февраля

По информации Тишковца, минувшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал −18,5 градуса (норма −12,3), в центре города, на Балчуге, −16,7, в Тушино −19,9, в Бутово −22,8. В Подмосковье самые сильные морозы отмечаются в Серебряных Прудах ( −27,2) и Черустях (−28,6).

По данным синоптика, с утра температура воздуха в столице составила −17,8 градуса. Облачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный 1 м/с. Атмосферное давление растет — 753,3 мм рт. ст. Высота снежного покрова 54 см.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена северо-восточной периферией антициклона, центр которого обоснуется над ЛНР и охватит своим погожим влиянием весь запад России. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 1–6 м/с, столбики максимальных термометров покажут −10–13 градусов. Показания барометров продолжат медленно расти и составят 755 мм рт. ст.», — написал Тишковец.

Эксперт предупредил, что пик морозов еще не пройден — до пятницы включительно на аномальный холод будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В предстоящие две ночи в Москве ожидаются 20-градусные морозы. Суровая русская зима ослабит свою хватку лишь к выходным, когда потеплеет до −7–12», — добавил он.

Тишковец также рассказал, что с приходом весны Центральную Россию ждет бурное половодье из-за огромных сугробов. Сезон будет сложнее предыдущего. В ЦФО уровни воды выше нормы ожидаются в реках Московской, Смоленской, Тверской, Рязанской и Владимирской областей.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 4 февраля

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать барический гребень, ориентированный с северо-запада на юго-восток. В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в городе составит −8–10 градусов, в Ленинградской области −7–12 градусов, местами до −16. Ветер юго-западный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 5 февраля, без существенных осадков, ночью −13–15 градусов, днем −9–11 градусов.

