Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз

Актриса Дарья Мороз рассказала, что сейчас занимается съемками четвертого сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. Что об этом известно, как Мороз удивила фанатов сменой имиджа и за что ее критикуют?

Что известно о съемках сериала «Триггер»

По словам Мороз, у сериала огромная аудитория и ей важно не только сохранить «ДНК проекта — изобразительность, драматур­гию, ритм, но и где-то пойти своей доро­гой».

«Мне сложно — как актриса и режиссер я всегда работала с иронией, максимум могла уйти в гротеск. А здесь — мужская дра­ма. Для меня это настоящий вызов», — призналась артистка в беседе с журналом «Собака.ru».

Первый сезон сериала «Триггер» вышел еще в 2020 году на Первом канале. История психолога Артема Стрелецкого, использующего нестандартные методы терапии, получила высокие оценки и была отмечена двумя премиями «Золотой орел».

О том, что «Триггер» продлили, стало известно в день премьеры третьего сезона сериала — 19 сентября 2024 года. При этом точно неизвестно, в каком году состоится премьера четвертой части.

Изначально предполагалось, что она будет доступна в Сети уже в 2025 году. Но позже появились слухи о том, что премьера состоится в 2026-м. Есть и более пессимистичные прогнозы: некоторые журналисты предполагают, что четвертый сезон «Триггера» покажут не раньше 2027 года.

Как Мороз удивила фанатов сменой имиджа

В ноябре 2025 года Мороз продемонстрировала в своем Telegram-канале фотографию с монобровью.

В подписи к снимку артистка иронично отметила, что ее новый мастер по бровям справился с работой превосходно. Мороз предложила желающим контакты специалиста. Пользователи Сети положительно отреагировали на шутку знаменитости и ее смелый эксперимент. Некоторые подписчики выразили мнение, что подобное нестандартное решение даже украсило актрису.

Однако некоторые посты Мороз подвергаются критике. Например, публикация актрисы с «танцем добропорядочной жены», который она исполнила на сцене МХТ им. А. П. Чехова, вызвала негодование. На видео Мороз предстала в блестящем красном комбинезоне, сбросила накидку и начала двигаться под песню Sway.

«Костюм восхитительный. Танец ужасный», — написал один из пользователей.

Другой отметил, что не любит эту актрису. Третий добавил, что Мороз не хватает пластики и женственности. Среди подписчиков нашлись и те, кому танец угодил.

Как Мороз снималась обнаженной у отца

Съемками третьего сезона сериала «Содержанки» занимался отец актрисы Юрий Мороз. На съемочной площадке ему пришлось снимать Дарью в откровенных сценах.

«Когда я оказываюсь с папой на площадке, то чрезмерно расслабляюсь, понимаю, что все будет классно, что можно вообще не париться. Потом себя за это укоряю, начинаю думать, что зря не предложила что-то в этой сцене, не сделала что-то в другой. Готова ли я не просто имитировать секс на экране, а им заняться?» — призналась Дарья.

Также она говорила, что больше не планирует сниматься в постельных сценах. Мороз отметила, что точку в этом вопросе поставила в своем режиссерском дебюте «Секс. До и после», вписав 30-секундную откровенную сцену с собой и Вячеславом Чепурченко.

14 июля 2025-го стало известно, что отец Мороз скончался на 69-м году жизни. Актриса призналась, что повзрослела после этого.

«Я вошла в возраст — и это связано с уходом отца — когда понимаешь, что теперь ты и только ты — самый взрослый в семье. Я вдруг осознала, что те­перь одна в ответе за свои поступки. Раньше была привычка позвонить папе, спросить совет. А теперь я могу только предположить, что он ответил бы мне на тот или иной во­прос. Не могу сказать, что это чувство ком­фортное. Нужно свыкнуться. <...> Опоры пока не найдены, и я не понимаю, най­дутся ли. Наверное, найдутся. Но не сразу», — заявила Дарья.

