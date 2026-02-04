Зимняя Олимпиада — 2026
На актрису Мороз подали в суд

Фонд капремонта Москвы подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке

Дарья Мороз Дарья Мороз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал иск к актрисе Дарье Мороз о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы. Сумма задолженностей не раскрывается.

До этого стало известно, что певец Влад Топалов вернул 20 млн рублей через суд по иску своей компании к подрядчикам. Принадлежащее артисту ООО «МСМ», занимающееся операциями на криптовалютной бирже, выиграло дело о взыскании задолженности. Стороны заключили мировое соглашение, по которому выплаты будут осуществляться частями по 4 млн рублей ежемесячно.

Ранее Мороз представила публике неожиданное преображение своего образа. Звезда театра и кино продемонстрировала фотографию с монобровью, что стало кардинальным отходом от ее привычного имиджа. В подписи к снимку артистка иронично отметила, что ее новый мастер по бровям справился с работой превосходно. Мороз предложила желающим контакты специалиста, таким образом продемонстрировав свое чувство юмора.

