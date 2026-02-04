На актрису Мороз подали в суд Фонд капремонта Москвы подал в суд на актрису Мороз из-за долга по коммуналке

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал иск к актрисе Дарье Мороз о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы. Сумма задолженностей не раскрывается.

