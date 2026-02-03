Минкульт поставил точку в споре о Школе-студии МХАТ: Богомолов остается?

Минкульт России объяснил назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Что об этом известно, кто выступал против его кандидатуры?

Как Минкульт поставил точку в споре о Школе-студии МХАТ

В Минкульте заявили, что компетенции Богомолова отвечают всем требованиям для исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. В ведомстве отметили, что режиссер является выпускником МГУ и ГИТИСа, а также получил звание заслуженного деятеля искусств России.

«Таким образом, К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации», — сказано в сообщении.

23 января министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что режиссер является не только руководителем двух театров, но также драматургом и поэтом.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», — написала Любимова.

В должность Богомолов вступил с 24 января. Трудовой договор с режиссером заключен на период до проведения выборов ректора, добавили в Минкультуры.

Необходимость смены руководства во МХАТе возникла после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил театральной школой с 2013 года.

Кто выступил против назначения Богомолова

Выпускники Школы-студии МХАТ ранее попросили Любимову пересмотреть назначение режиссера на этот пост. В своем открытом письме они выступили против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер. Авторы обращения обратили внимание, что все прежние ректоры, такие как Олег Ефремов и Олег Табаков, были воспитанниками МХАТа. Такие «корневые» руководители, считают они, создавали особую атмосферу в учебном заведении.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поддержала это обращение. Она согласилась, что назначение Богомолова не соответствует традициям учебного заведения, выпускниками которого является не только она сама, но и ее родители. По словам телеведущей, выбор ректора должен учитывать историческую и профессиональную преемственность, сложившуюся в Школе-студии МХАТ.

Выпускник Школы-студии МХАТ актер и педагог Авангард Леонтьев в беседе с NEWS.ru признался, что тоже солидарен с авторами письма.

«Я попрошу Ольгу Любимову пересмотреть это решение. Оно мне кажется случайным, случайным кажется Богомолов. Потому что он — режиссер и к традициям педагогики художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна, это [назначение] неправильно», — сказал Леонтьев.

