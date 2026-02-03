Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 20:16

Минкульт поставил точку в споре о Школе-студии МХАТ: Богомолов остается?

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минкульт России объяснил назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Что об этом известно, кто выступал против его кандидатуры?

Как Минкульт поставил точку в споре о Школе-студии МХАТ

В Минкульте заявили, что компетенции Богомолова отвечают всем требованиям для исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. В ведомстве отметили, что режиссер является выпускником МГУ и ГИТИСа, а также получил звание заслуженного деятеля искусств России.

«Таким образом, К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации», — сказано в сообщении.

23 января министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что режиссер является не только руководителем двух театров, но также драматургом и поэтом.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», — написала Любимова.

Ольга Любимова Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В должность Богомолов вступил с 24 января. Трудовой договор с режиссером заключен на период до проведения выборов ректора, добавили в Минкультуры.

Необходимость смены руководства во МХАТе возникла после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил театральной школой с 2013 года.

Кто выступил против назначения Богомолова

Выпускники Школы-студии МХАТ ранее попросили Любимову пересмотреть назначение режиссера на этот пост. В своем открытом письме они выступили против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер. Авторы обращения обратили внимание, что все прежние ректоры, такие как Олег Ефремов и Олег Табаков, были воспитанниками МХАТа. Такие «корневые» руководители, считают они, создавали особую атмосферу в учебном заведении.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поддержала это обращение. Она согласилась, что назначение Богомолова не соответствует традициям учебного заведения, выпускниками которого является не только она сама, но и ее родители. По словам телеведущей, выбор ректора должен учитывать историческую и профессиональную преемственность, сложившуюся в Школе-студии МХАТ.

Выпускник Школы-студии МХАТ актер и педагог Авангард Леонтьев в беседе с NEWS.ru признался, что тоже солидарен с авторами письма.

«Я попрошу Ольгу Любимову пересмотреть это решение. Оно мне кажется случайным, случайным кажется Богомолов. Потому что он — режиссер и к традициям педагогики художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна, это [назначение] неправильно», — сказал Леонтьев.

Читайте также:

Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым

Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь

Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз

новости
МХАТ
Константин Богомолов
режиссеры
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду
Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма
На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика
Раскрыто возможное наказании для актрисы театра из-за драки на парковке
Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине
Робот-гуманоид установил мировой рекорд на беговой дорожке
На Кубе сообщили о новом температурном рекорде
В Европе раскрыли виновников затягивания конфликта на Украине
«Самая мерзкая страна»: Жириновский назвал главных врагов России
Россиянин получил срок за тройное нападение на женщин
Появились кадры последних минут жизни мальчика из Петербурга
США сбили иранский беспилотник в Аравийском море
Долина впервые отменила концерт после скандала: ее карьере точно конец?
Свитшот Эпштейна исчезает с маркетплейсов
Путин назвал способ повысить эффективность экономики России
Минкульт поставил точку в споре о Школе-студии МХАТ: Богомолов остается?
«Нам нужно добиться восстановления темпов»: Путин об экономике России
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.