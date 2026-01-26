Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ

Юлия Меньшова Юлия Меньшова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поддержала обращение выпускников Школы-студии МХАТ с призывом сменить ректора учебного заведения. В своем Telegram-канале она раскритиковала назначение на эту должность режиссера Константина Богомолова и призвала министра культуры Ольгу Любимову обратить внимание на позицию выпускников.

Меньшова считает назначение Богомолова несоответствующим традициям учебного заведения, выпускниками которого является не только она сама, но и ее родители. По словам телеведущей, выбор ректора должен учитывать историческую и профессиональную преемственность, сложившуюся в Школе-студии МХАТ

В обращении выпускников к министру культуры отмечается, что кандидатура Богомолова, по их мнению, нарушает устоявшиеся традиции преемственности в образовательном учреждении.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что культурный деятель также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru заявил, что Богомолов, при всей его занятости и востребованности, согласился стать и. о. ректора Школы-студии МХАТ, потому что это престижный пост. Он добавил, что должность ректора административная и вряд ли Богомолову это интересно.

Константин Богомолов
Юлия Меньшова
МХАТ
театры
